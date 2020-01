Galeotto fu il citofono e chi lo pigiò

Per uno strano gioco del destino, proprio nel giorno della memoria Matteo Salvini perde rovinosamente in Emilia-Romagna, protagonista di una disfatta pesante pari alla posta “nazional-populista” messa sul piatto sin dall’inizio, quando in giro per tutta la regione il leader leghista preconizzava granitico l'avviso di sfratto al governo Conte 2. E invece proprio le acque del Po dalla cui ampolla il segretario mega-galattico-supremo asperge quotidianamente se stesso e i suoi sodali - si sono rivelate un muro invalicabile nella sua marcia verso Roma.

Le retoriche in queste ore si sprecano ed probabilmente è giusto che accada soprattutto per il sovraccarico di significati assunti da queste regionali. Per la fatale legge calcistica del gol mancato/gol subìto Salvini ha giocato tutto all’attacco (diceva nelle piazze:"stravinceremo") ma poi ha straperso per colpa del contropiede avversario nella cui squadra hanno giocato un po tutti non in egual misura. In primo luogo l’uscente presidente Bonaccini ha investito la ricandidatura sul piano amministrativo e non nazionale esaltando i suoi risultati positivi e rilancnaod temi strettamente locali. Per converso, si è notato un Pd volutamente invisibile, poi il sussulto delle sardine in cerca di una casa, i cinquestelle già in frantumi e - non da ultimo - un fattore C.

E dove C sta per citofono, l'interfeccia tanto inedita quanto paradossale in un mondo di smartphone roventi e livorosi. E se tempo fa una telefonata alllungava la vita, una citofonata ha azzoppato (vedremo alla lunga) i consensi e le simpatie di tanti verso un Salvini giunto all'attimo in cui l’ebbrezza dell’impunità annebbia la vista e la capacità di stabilire il confine tra ciò che è corretto e ciò che non è.