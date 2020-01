Belli e cattivi.

Per essere una fresca serata invernale, con la partita trasmessa in chiaro sui canali RAI, san Siro è abbastanza colmo. Sono presenti 36.500 spettatori che portano nelle casse di Casa Milan circa 420.000 euro. Presente anche un esiguo manipolo di tifosi granata beccati per tutta la partita dai cori della Curva Sud milanista. Feeling zero tra le due tifoserie.

Il Milan è in serie positiva e dal momento dell’arrivo taumaturgico di Ibra sembra avere cambiato pelle e mentalità. Il Torino invece deve trovare il modo di rimettersi in piedi dopo l’epica bastonata ricevuta dall’Atalanta che gli ha recentemente rifilato un secco e traumatizzante 7 a 0. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una bella partita.