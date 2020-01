Il controtutorial per madri troppo affettuose

Sei una madre. Questo è un fatto.

Sei affettuosa. Questa è una caratteristica.

Tuo figlio, però, dato che si sente grande, non vuole più che tu esprima il tuo amore illimitato nei suoi confronti con esternazioni stucchevoli come i baci. Soprattutto se in pubblico.

Tu, quindi, per rispettare il suo desiderio e non violare le sue più intime esigenze di bambino in crescita, escogiti un piano.

Cinque agili mosse per farti baciare o riuscire a baciare il tuo nano mefistofelico. Perché, anche se è alto quasi come te e ha il 38 di piede, rimarrà sempre il tuo nano.

Ecco QUI allora le mie idee in forma di controtutorial inversamente che però sono in fieri e vanno incrementate di giorno in giorno