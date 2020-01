Giacinti & Friends. A great job

Le ragazze ospiti navigano in una posizione di classifica molto preoccupante, mentre il Milan deve assolutamente sfruttare al massimo ogni occasione per potersi giocare l’accesso alla prossima Champions League. Una vittoria consentirebbe alle giocatrici di Ganz di acciuffare al secondo posto la Fiorentina e rimettersi in corsa dopo la scivolata subita contro l’Empoli Ladies.

Per il discorso scudetto ne riparleremo l’anno prossimo; la Juventus lo sta già cucendo sulla maglia.

Come detto il Milan parte a razzo e dopo soli 45 secondi è già in vantaggio grazie alla conclusione perentoria di Valentina Giacinti. La formazione di Ganz si muove bene in campo, le giocatrici posizionate sull’esterno della linea di difesa a quattro salgono con buon tempismo e si vedono tocchi di palla e giocate pregevoli. Linda Tucceri Cimini, come di consueto, batte dei corner da manuale e si muove con e senza palla con grande autorità, meritandosi gli applausi dei tifosi, sempre molto affezionati a “Tucci”.