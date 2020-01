Nuovo Facebook, tutti gli strumenti che ancora non conosci

Il nuovo Facebook, aggiornato e potenziato, oggi consente di gestire in modo sempre più personalizzato, e soprattutto performante, il proprio profilo all’interno del social network.

In particolare, oggi ad esempio si potranno ricavare informazioni sui like Facebook, un tipo di funzionalità che fino a poco tempo fa non era presente.

Sicuramente, ottenere delle informazioni dettagliate sui like Facebook sarà davvero semplice, google è piena di guide e siti dove spiegano come aumentare i like di facebook o di altri social network, bisogna solo lasciarsi guidare dall’instinto e dalle recensioni che vengono fornite dagli altri utenti.

Grazie alla guida potrai sapere, ad esempio, come utilizzare il motore di ricerca interno di Facebook per controllare quali like abbiano messo le persone che siano amiche all’interno del social, e così via.

Ecco, quindi, tutti gli strumenti che ancora non conosci sul nuovo Facebook, e che potranno cambiare il tuo punto di vista su questo social.

Nuovo Facebook, gli strumenti per gli inserzionisti

All’interno del nuovo Facebook, oltre alle potenzialità grazie alle quali sarà possibile conoscere i like Facebook realizzati dai propri amici, sono state implementate delle funzionalità molto interessanti per gli inserzionisti.

Il Business Manager è stato notevolmente migliorato, ed ora chi abbia la necessità di inserire un’inserzione, e di gestire una pagina professionale, potrà avere a disposizione tutti gli elementi utili all’interno di una sola pagina.

Anche l’aspetto delle inserzioni è stato migliorato, ed è stato ridotto il testo che viene mostrato a chi veda l’inserzione all’interno del proprio feed.

Così, nel momento in cui si potrà vedere quali like Facebook abbiano messo gli altri utenti, sarà possibile anche visualizzare le pagine che saranno state scelte da queste persone e le relative inserzioni, ma in un modo molto meno invasivo e più mirato.

Nuovo Facebook, il controllo della privacy

Oltre agli strumenti per gli inserzionisti, il nuovo Facebook sta cercando di porre rimedio alle tante polemiche che, soprattutto l’anno scorso, hanno investito il social e i suoi vertici.

Infatti, erano state più volte sottolineate delle problematiche relative alla tutela della privacy degli utenti, e per questo motivo Facebook ha migliorato alcuni elementi a riguardo.

Innanzitutto, gli utenti potranno scegliere in maniera specifica chi potrà visualizzare le informazioni di contatto, dall’email al numero di telefono.

In secondo luogo, sono stati inseriti degli strumenti che tutelano il soggetto contro quelli che sono gli accessi indesiderati.

Infatti, nel momento in cui un utente dovesse cercare di entrare nel tuo profilo, oppure dovesse riuscire a fare il login ma da una postazione “strana” rispetto a quella usuale, sarà possibile ricevere un’email oppure un sms, in modo da controllare immediatamente l’attività e bloccare gli “intrusi”.

Un altro punto essenziale del nuovo Facebook riguarda le informazioni condivise. Tu potrai finalmente essere il vero controllore per queste informazioni.

Ci si riferisce a quelle che vengono condivise con altre app o siti che si appoggiano a Facebook. Finalmente potrai evitare che le app esterne e gli altri siti utilizzino in modo indebito i tuoi dati personali.

Così, anche se continuerà ad essere possibile la visualizzazione dei like Facebook di chi abbia un livello medio di privacy, si avrà anche la possibilità di tenere lontani coloro che si colleghino al social network solamente per spiare gli altri utenti.