Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto

Giacinti sfiora il palo al minuto 37, ma sostanzialmente il Milan gira a vuoto. Il gioco è monotono e scontato; palla lunga e pedalare, palla lunga e pedalare, lancio lungo, lancio lungo… Il centrocampo rossonero è ufficialmente dato per scomparso.

Dal minuto 25 inizio a contare quante volte Refiloe Jane (#15-M) - che dovrebbe essere il fulcro del centrocampo - tocca palla. Dal 25° a fine primo tempo i tocchi saranno solo 4. Tre appoggi laterali ed un invito alla verticalizzazione. Una squadra come il Milan non può rinunciare al proprio centrocampo; Refiloe si nasconde e le compagne non la cercano.

L’intervallo giunge, non per la prima volta in questa stagione, al momento giusto. In tribuna le opinioni sono tutte in perfetta sintonia; si deve cambiare passo, si deve giocare, si deve provare. Non fare per non sbagliare non ti porta da nessuna parte.