Pagelle scolastiche, che scintille tra genitori e prof!

Dalle proteste ai litigi con i professori il passo è breve

Alcuni genitori indispettiti dai voti inattesi, tuttavia, non si limitano a risolvere la faccenda in casa. Così non manca chi punta il dito anche contro la scuola. È 1 su 5 ad ammettere di aver protestato in modo ufficiale (scrivendo lettere formali per chiedere spiegazioni o parlando con i singoli docenti). Il clima, inoltre, si fa particolarmente acceso durante i colloqui organizzati dalle scuole per motivare le pagelle. Laddove sono andati in scena (42% dei casi) la partecipazione è stata massima (l’81% dei genitori è andato). E in 1 caso su 4 il confronto non è stato proprio civile: qualcuno (15%) si è limitato ad alzare la voce, spesso condendo il discorso con insulti gratuiti; qualcun altro (12%) è però passato alle vie di fatto, scontrandosi fisicamente coi professori. I numeri non sono elevatissimi ma le percentuali, se riportate su larga scala, devono far pensare.