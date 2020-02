Franco Fortini. Antidoto ai veleni del nostro tempo. Incontro 7 febbraio a Montecitorio

Ricevo questo invito, non potrò essere presente pertanto divulgo la notizia dell'evento che mi sembra molto interessante.

DALLA LETTERATURA ALL'ECOLOGIA, LA FIGURA DI UNO SPIRITO CRITICO DEL '900

NEL DOCUMENTARIO "FRANCO FORTINI - MEMORIE PER DOPO DOMANI" DI LORENZO PALLINI

Venerdì 7 febbraio ore 14.30, presso la Sala Stampa della Camera, in via della Missione 4

Venerdì 7 febbraio, dalle 14.30 alle 15.30, presso la Sala Stampa di Montecitorio in via della Missione 4, si terrà l'incontro "Franco Fortini: antidoto ai 'veleni' del nostro tempo": interverranno Rossella Muroni ecologista e deputata LeU, Lorenzo Pallini documentarista e autore del film "Franco Fortini - memorie per dopo domani", Niccolò Scaffai, direttore del Centro interdipartimentale di ricerca Franco Fortini, critico e autore del libro "Letteratura e ecologia" (Carocci, 2017). Modererà l'incontro: Elisabetta Galgani, giornalista de La Nuova Ecologia.

Quanto è attuale Franco Fortini? Dallo spirito critico all'ecologia, l'incontro sarà l'occasione per indagare la figura di questo scrittore, autore di "Memorie per dopo domani", raccolta di scritti per connettersi con il nostro presente. Lo faremo discutendo con i relatori e vedendo alcuni estratti inediti del documentario di Lorenzo Pallini. L'autore ha lanciato un crowdfunding su Produzioni dal Basso per concluderlo e diffonderlo.

Poeta, saggista, critico letterario, traduttore e insegnante, Fortini ha avuto una grande influenza su varie generazioni e "movimenti", specialmente tra i giovani. Con il suo film il regista vuole recuperarne la figura e il messaggio, non solo in ambito accademico e in contesti intellettuali, ma nella vita di tutti i giorni e nelle nostre esistenze, come "nutrimento necessario". Un modello di pensiero critico, che costantemente verifica sé stesso e si mette in discussione, senza mai rassegnarsi a una visione semplificata o unilaterale del mondo.

