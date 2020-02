Letteratura e serie Tv. Lo stato dell'unione ... le Scene da un matrimonio di Nick Hornby

Da mercoledì 12 febbraio su laf (Sky 135) Interpretata da Rosamund Pike e Chris O’Dowd, vincitrice di 3 Emmy Awards, la miniserie racconta la vita e l’amore al tempo della Brexit.

Louise e Tom, dopo 15 anni di matrimonio, sono al punto di rottura. Li incontriamo sempre seduti al tavolo di un pub, un bicchiere di birra per lui, un bicchiere di vino per lei: dieci incontri a cadenza settimanale - prima della consueta seduta dal consulente matrimoniale - per dieci conversazioni ironiche, pungenti, a tratti tenere e appassionate, sul proprio rapporto in crisi.



È questo lo spunto dell’innovativa e acclamata miniserie “Lo Stato dell’Unione - Scene da un matrimonio”, scritta da Nick Hornby (autore di bestseller come Febbre a 90’, Alta fedeltà, Un ragazzo, due volte nominato all’Oscar per le sceneggiature di An Education e Brookling), che - dopo il film Alta Fedeltà del 2000 con John Cusack - torna a lavorare con l’acclamato regista ed amico Stephen Frears (Philomena, Florence, Vittoria e Abdul, due volte nominato all’Oscar come Miglior regista per Rischiose Abitudini e per The Queen – la Regina).

Dieci dialoghi brillanti sull'amore!

Vi ricordo però il libro Nick Hornby - Lo stato dell'unione - Guanda - Pp 160 € 16,00