Coronavirus, anche tra i giovani si fa strada la “psicosi”

Le fake news non hanno vita facile

Buona la dimestichezza persino con informazioni più specifiche, quelle che in questi giorni convulsi potrebbero passare in secondo piano. Come il fatto che i tempi d’incubazione della malattia varino dai 10 ai 15 giorni. Ma il 63% è preparato anche su questo. Stesso discorso in merito alla bufala che indica negli animali da compagnia un possibile veicolo del coronavirus: al momento non ci sono evidenze di ciò e il 60% dei ragazzi intervistati ne è al corrente. Un vaccino contro il coronavirus? L’80% dice, giustamente, che ad oggi non ne è stato ancora realizzato alcuno. Ma il 72%, qualora ciò avvenisse, prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di vaccinarsi. A prescindere dagli aspetti di prevenzione, il 60% degli intervistati sa che già esistono delle cure per contrastarlo.