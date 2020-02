La porti un bacione a Firenze

Gran colpo della Fiorentina di Cincotta, una squadra che (non lo scopriamo certo oggi) finalizza con lucidità, copre con accortezza le retrovie, è equilibrata in ogni reparto e gioca molto, molto bene.

Il Milan non mi è per nulla dispiaciuto. Ha rischiato molto (se Korenčiová non fosse stata in stato di grazia il risultato negativo sarebbe stato più netto) e tutto sommato è caduto in piedi.

La formazione di Ganz ha un talento particolare nel risolvere le situazioni che partono con il piede sbagliato, recuperando gli svantaggi subiti. Non c’è nulla che possa impedire il passaggio del turno, nemmeno questo risultato penalizzante. Se il Milan gioca come sa, se il Milan crede in quello che fa, può tranquillamente andare a ribaltare l’esito del turno a Firenze.

Ora testa al campionato (vero obiettivo primario della stagione il raggiungimento del secondo posto) e sempre Forza Milan.

#FollowTheRossonere