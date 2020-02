Abruzzo si, folclore no. Setak.

Andiamo avanti; via la racchetta e riprendi la chitarra. Chi ti ha insegnato a suonarla?

Sono un autodidatta…

Un altro! Questa cosa dell’autodidatta me l’aveva già detta Simone Cristicchi raccontandomi la sua giovinezza. Ed io rosicavo, non avendo mai superato in gioventù la soglia del giro di Do come autodidatta, nonostante cento corde rotte e tante ore buttate via. Adesso anche tu con questa storia dell’autodidatta.

Io in realtà un grande maestro l’ho avuto, anche lui cresciuto da autodidatta. Vincenzo Tartaglia, una persona a cui sono legatissimo. Vincenzo ha suonato in tante orchestre in giro per il mondo, facendo una vita da zingaro.

Ho studiato molto la chitarra, ma non sugli spartiti. Ho passato ore a suonare, ho spaccato i dischi a furia di rimetterli su cercando di copiare i suoni che sentivo. Al paese non è che ci fossero le accademie o le scuole di musica, rispetto a Roma eravamo quindici anni indietro. Io ho suonato i vinili di mio padre senza sosta, li ho sentiti ed imitati tante di quelle volte che alla fine glieli ho rovinati tutti.

Musicalmente rubavo tutto ciò che sentivo, ed ancora oggi lo faccio. Se mi chiedi di leggere uno spartito non so nemmeno da dove cominciare, non conosco nemmeno il nome di tutti gli accordi che uso, comunque li uso. Dopo tanto suonare forse non riconosco ancora bene le note su uno spartito, però ad orecchio riconosco tutti i suoni e so riprodurli. Riguardo la teoria musicale mi dichiaro deboluccio, ma a livello di creatività mi sento a mio agio, mi sento libero.