San Valentino, l’amore ai tempi della GenZ spiegato in 10 punti

9. Ti amo, ma lascia stare il mio migliore amico

Si tratta forse di un cliché, ma a chi non è capitato di veder sorgere conflitti e gelosie tra il proprio migliore amico e il partner? In questo caso, ci sono pochi dubbi: se si trovasse tra incudine e martello il 29% lascerebbe l’amore; solo il 20%, al contrario, metterebbe in pausa l’amicizia (da osservare tuttavia che la restante parte, la metà degli intervistati, mollerebbe entrambi per essersi trovato di fronte a una scelta). E il 79% non si sognerebbe neanche lontanamente di tradire un amico per amore. Un sentimento talmente forte, l’amicizia, che non è escluso possa trasformarsi in qualcosa di più: per il 61% è possibile che ci si innamori del migliore amico, al 31% è già successo.