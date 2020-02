Il 12 febbraio, in occasione di StoryLab 2020 - Milano Pitch 2020, 20 giovani autori lombardi hanno presentato i loro 20 progetti inediti alle maggiori aziende dell’editoria e alle più importanti case di produzione televisive e cinematografiche in Italia.

Non sono riuscita ad andare ma con piacere condivido che:

I progetti, presentati presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e divisi in 4 categorie – libri per ragazzi, libri per adulti, cinema e serie tv – possono diventare concretamente i libri, i lungometraggi e le serie di successo di domani, grazie all’incontro con i delegati delle 47 aziende del settore presenti: 3Zero2, Anele, BIM Produzione, Casanova, Cinemaundici, Colorado Film, Planeta DeAgostini, Dinamo SRL, EDI, EFFE TV, Endemol Shine, Indiana Production, Indigo, Lotus production, Lumiere & Co, Lux Vide,

MareMosso, Mediaset, Movimenti Production, RAI, Red Joint Film, Sky, Studio Bozzetto &CO, Swan & Koi, Wildside, Zelig Media, ZEN Europe per TV e cinema; BAO Publishing, Battello a Vapore, Bookabook, BUR, DeAgostini Libri, Disney Publishing Worldwide, Fabbri Editori, Feltrinelli Gribaudo, Giunti, Harper Collins, Longanesi, Mondadori, Mondadori Junior, Panini Comics, Piemme, Rizzoli, Salani, Shockdom, Solferino, Sperling & Kupfer per l’editoria.

I4 progetti vincitori di ogni sezione con il contributo di 2.000 euro ciascuno. A scegliere le opere, 4 giudici speciali: Claudio Bisio per il miglior progetto di Serie TV, Giacomo Poretti per quello del cinema, Manlio Castagna di narrativa kids e Paolo Cognetti di narrativa adulti.

I 20 progetti selezionati da Milano Pitch:

CINEMA:

– Giovannino Guareschi: un umorista nel lager, di Claudio Benedetti e Cecilia Leardini

– Leone, di Vincenzo Cardona

– The Wizard of Fake, di Mattia De Marco, Stefano Etter, Giovanni Greggio

– Nessuno è salvo, di Alice Penserini

– La corsa dell’elefante, di Antonello Schioppa

SERIE TV:

– Byzantium is me, di Sergio Basso (ex aequo)

– Lo schema, di Filippo Mazzotti e Paolo Bernardelli (ex aequo)

– Fuori dal buio, di Elisa Zagaria e Marcello Ubertone

– Heka, creato da Alberto Longo, Gaia Zavoli e Anita Verona

– The Kilpin Project, di Cecilia Gragnani e Paul Davidson

LIBRI PER RAGAZZI:

– Ti sento, di Valentina Torchia

– Daniel Ghost e le anime erranti, di Nicola Lucchi

– Mors tua, vita mea, di Erica Gallesi

– Storia di un giovane drago, di Gianni Bonetti

LIBRI PER ADULTI:

– La mia vita come un insieme di risvegli, graphic novel di Giulia Scotti

– L’educazione sentimentale di un cretino, di Nelson Nazzicari

– La crisalide e la farfalla, di Gerardo Innarella

– Sia benedetto il frutto, di Giulia Seri

– Superclassica, di Luca Viti

– Il viaggio in Paradiso, di Beniamino Rosa

Se volete approfondire basta andare sul sito di Milano Pitch