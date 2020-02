Il libro

Livia Serantoni è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. La prima ad aver superato il soffitto di cristallo. Un traguardo diventato oggi la norma in Europa, ma quasi utopistico in un paese machista come il nostro. Giorgio Recalcati è un giovane giornalista in promettente ascesa. Paolo Rizzi è un segretario di partito ormai dimenticato. Ognuno di loro ha pagato un prezzo. Forse troppo alto. Cosa e chi hanno sacrificato in nome della scalata al potere? Intorno a loro, il teatro della politica con i suoi intrighi di palazzo, le oscure battaglie di partito, le ipocrite compiacenze, le illusioni mediatiche e le sirene dei social. L’attualità è l’ennesimo capitolo di una ragion di Stato ormai esausta, sopravanzata dalla propaganda populista. La prospettiva è la paura di perdere tutto che induce all’errore o alla facile promessa. Come resistere? Livia lo sa: questa è l’ultima occasione che ha per convincere e convincersi che la politica non s’improvvisa, si costruisce. Giorno dopo giorno.

La mia lettura

Quando ho cominciato a leggere Il soffitto di cristallo di Gianni Perrelli, la prima cosa che mi è venuta in mente è che forse il titolo è fuorviante perché la protagonista, Livia Serantoni, è molto lontana dall’immagine della donna che lotta per superare la disparità di genere in ambito professionale; senza scrupoli e disposta a usare chiunque in cambio di potere e adrenalina la protagonista di questo romanzo ha rotto a mio avviso il soffitto di cristallo semplicemente sostituendosi agli uomini, emulandone la spregiudicatezza, il machismo addirittura e noi la conosciamo a fatto già avvenuto.

La storia è raccontata alternando i capitoli che vedono due diversi protagonisti: Livia e Paolo che lei ha tradito proprio per sfondare quel soffitto di cristallo e lui ha reagito come farebbe una donna, ha cambiato vita, è partito per l’Africa per dare il suo contributo alle popolazioni in balia delle numerose guerriglie.

Paolo non prova invidia per l’ascesa al potere di Livia nonostante lei lo abbia tradito calpestando i loro sentimenti e rovinandogli la carriera politica, sinceramente ho fatto fatica a immaginare un tale inversione di ruoli forse perché poco usuale nella realtà che conosco io.

Cosa ha voluto dire l’autore? Che il potere è la causa di tutti i mali per uomini e per donne? Che la differenza di genere scompare una volta assaporato il potere?

Qualche settimana fa, forse un mese non ricordo, alla senatrice statunitense Elizabeth Warren è stato impedito di leggere una lettera di Coretta Scott King, la vedova di Martin Luther King in senato. La povera senatrice Warren è stata zittita ed esclusa dal dibattito. Alcuni giorni dopo altri parlamentari maschi hanno letto la stessa lettera senza però essere espulsi, lo hanno fatto per sostenerla ma il punto è: quel che valeva per lei non è valso per un uomo, per Bernie Sanders che ha letto la stessa lettera.

E’ questo il mondo in cui viviamo e il modello sia mentale sia culturale legato ad una persona potente rimane maschile come conferma l’autore di Il soffitto di cristallo, il personaggio che ha creato è una donna che infrange ogni regola morale per prendersi qualcosa, un ruolo, un posto a cui storicamente nessuna donna ha avuto diritto nel nostro paese e lo fa nel peggiore dei modi.

Antieroina come Clitennestra, Livia abusa del suo potere, agisce con intento maschile.

Avrei preferito che la protagonista del romanzo rompesse il suo soffitto di cristallo in modo diverso, non è una Margaret Thatcher che ha sfruttato i pregiudizi nei confronti delle donne per farne un valore e ritagliarsi un proprio spazio indipendente.

La domanda che pongo all’autore è: qual è il messaggio di questo libro?

Il soffitto di cristallo di Gianni Perrelli – Di Renzo Edizioni Pp 216 € 15,00