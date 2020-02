Basterebbe una cura da somaro

Per giunta lo stesso giorno, la nuova presidente persona d’indubbio valore e notevole pettinatura se n’è uscita con questa frase illuminante: “Sono un’ottimista della tecnologia. Credo nella tecnologia come in una forza per il bene. L’Unione europea deve essere capace di fare le sue scelte, basate sui propri valori, rispettando le proprie regole. Questo è quello che chiamo un’Europa tecnologicamente sovrana”.