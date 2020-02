Suicidi, ogni anno 200 giovani si tolgono la vita. Ma cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?

Il malessere c'è, ma spesso non si vede

L’ospedale pediatrico romano ‘Bambino Gesù’ ha da poco diffuso dei dati sconcertanti. Mostrando come i numeri, includendo chi non riesce nel proprio intento, s’ingrossano notevolmente: in appena 8 anni, le richieste urgenti di pronto soccorso per tentati suicidi sono aumentate di 20 volte (da 12 casi nel 2011 a 237 del 2018); riguardando persino bambini di 10-11 anni. E, sempre nel 2018, sono state effettuate quasi mille consulenze neuropsichiatriche (in aumento del 24% rispetto al 2017). E poi c’è tutto il ‘sommerso’. Tantissimi altri ragazzi, infatti, per richiamare l’attenzione su di loro e sul proprio malessere, si fermano – volutamente o meno non è dato saperlo - un passo prima dell’irreparabile. Procurandosi del male senza un’apparente ragione. Secondo una ricerca internazionale pubblicata sul Journal of Child Psychology and Psychiatry, in Europa il 27,6% degli adolescenti mette in atto comportamenti autolesionistici (anche periodici); in Italia siamo nell’ordine di 1 ragazzo su 5. Si tratta di centinaia di migliaia di giovani, una vera e propria emergenza sociale. Da arginare al più presto.