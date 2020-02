“Napoletano Coronavirus”

Rino Gattuso. Lo guardavo e mi dicevo: non è lui, gli somiglia, ma non può essere lui. Lo ricordavo a san Siro urlare come uno scalmanato per infondere coraggio e grinta ad un Milan mediocre ed oggi lo ritrovo tranquillo e rilassato a bordo campo. Non esce nemmeno dalla sua area tecnica!!!

Evidentemente è sereno e conscio di avere una squadra composta da giocatori di livello; non serve scaricare l’adrenalina come lo scorso anno, quest’anno si può gestire il gruppo con maggiore serenità. Felice per te grande Ringhio.

La serata si chiude, si riparte per Milano con tanta amarezza e la certezza di avere buttato via una serata quasi primaverile per colpa di coloro che con il calcio hanno davvero poco a che fare. Per una volta sarebbe stato meglio andare al cinema.