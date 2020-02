10 Lezioni che (Forse) Stiamo Imparando in Tempi di Psicosi da Coronavirus

2. Il valore residuo di un passaporto: da italiani, il nostro passaporto risulta tra i più “potenti” al mondo. In altre parole, possiamo girare per la stragrande maggioranza dei Paesi venendo accolti senza nemmeno la necessità di richiedere un visto. In queste settimane, si stanno invece moltiplicando le restrizioni all’ingresso nei confronti dei nostri connazionali. Vi sembra ingiusto? Bene, pensate a che trattamento avreste voluto sottoporre i migranti “che non hanno niente da cui scappare”. Ci sono 300 casi su 60 milioni di abitanti, di una malattia che uccide con tassi piuttosto bassi, e la volete chiamare epidemia? Ma su, dai, da cosa scappate a Codogno!

3. L’unica cartina è quella fisica, non quella politica: i confini nazionali non si vedono dallo spazio, e nemmeno dalla prospettiva di micron dei virus. In effetti, per un cittadino francese di Nizza, il caso di coronavirus di Alassio è più “pericoloso” di uno di un suo connazionale di Parigi. Nel mondo dell’iper-globalizzazione non c'è qualcosa che si possa considerare davvero solo a livello regionale. Siamo tutti connessi, e non c’è niente che non vada trattato davvero come un fattore esterno. Il vettore-untore non è più solo il cinese, ma il manager, il tifoso di rientro da una trasferta di Champions. “Niente di umano mi è estraneo”, scrivevano.

4. Il numero di cose per cui siamo disposti a scendere a compromessi col nostro stile di vita è limitato: In questi giorni abbiamo ridotto il superfluo. Abbiamo rinunciato ad andare in palestra, al cinema, in discoteca, a fare un viaggio. Abbiamo sopportato i ritardi di Trenitalia e tante altre scomodità che ci danno fastidio. Ci sentiamo un po' nello stesso mood di una città il giorno dopo essere stata colpita da un atto di terrorismo, con in più l'aggravante che qui la colpa non è (anche se per qualcuno forse sì) di altri esseri umani. Ma saremmo altrettanto disposti a rinunciare a piccoli pezzi del nostro stile di vita per risolvere altre grandi minacce del nostro tempo? Saremmo disposti a farlo per salvare il clima, o per fare più figli, o per lavorare un po’ più a lungo? Il virus ci spinge alle barricate perchè è cattivo, è altro, si insinua tra di noi come un estraneo. Ma se il problema siamo noi?

5. Un po’ ci piace. Non tutti noi sono disposti ad ammetterlo, ma c’è una certa parte di noi che risponde a sollecitazioni ipocondriache, forse scaturite dalle programmazioni di Netflix sui futuri tutti ineluttabilmente distopici. Insomma, questa morbosità nell’aggiornare il numero dei contagi e delle morti, il fatto di poter consultare le statistiche in un’app, risponde al nostro bisogno di novità. Un po’ come quando guardiamo i risultati delle partite, o consultiamo gli indici di Borsa. C’è una parte di noi, e non so dire se sia la peggiore, che si crogiola in tutto questo, e dobbiamo imparare ad accettarla.