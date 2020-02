Il Coronavirus non ferma la "Laudata Economia". Il 3 marzo un convegno a Roma

Se Milano sembra ferma, a Roma c'è chi continua a correre. Nelle ore in cui si moltiplicano le precauzioni e la paura per il Coronavirus, sono purtroppo tanti gli eventi che vengono annullati e rinviati a date da destinarsi. Ma non solo, purtroppo, dato che le misure adottate per evitare uteriori contagi stanno determinando negativamente l'economia, non solo lombarda. L'auspicio è che si possa, in tempi ragionevolmente brevi, tornare alla normalità e ridare fiato alle attività commerciali, alle aziende e ai cittadini che vivono con timore queste ore di straordinaria emergenza.

A Roma, dove il virus sta generando più panico che altro, resta in agenda "Laudata economia", l'evento organizzato da Formiche, con la collaborazione del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e la media partnership di Sky TG24. L'incontro si terrà a Roma martedì 3 marzo dalle ore 9.30 alle 15.30, presso l’auditorium “Cardinale Carlo Caffarra” Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Piazza di S. Giovanni in Laterano, 4 (all’interno della Pontificia Università Lateranense).

L'iniziativa, si legge sul sito di Formiche, vuole rappresentare un momento di dialogo e di riflessione sulle nuove ricette economiche che si ispirano al bene comune, alla dignità della persona, all’inclusività e alla difesa dell’ambiente, in vista dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, che si svolgerà ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 e che ha l’obiettivo di avviare un processo di cambiamento globale, affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile. Gli organizzatori comunicano che hanno confermato la partecipazione, tra gli altri, Marco Bentivogli, Riccardo Fraccaro, Roberto Gualtieri, Vincenzo Paglia, Filippo Santoro; oltre ad autorevoli esponenti del mondo cattolico, laico e accademico, che si alterneranno durante le diverse sessioni dell'evento per approfondire i seguenti temi: etica ed economia, dignità del lavoro: centralità della persona e ambiente e sostenibilità. Nei prossimi giorni sarà mia premura inviarti il programma dettagliato dell'evento.

L'evento di Formiche sarà, come sempre, una buona occasione per discutere di scenari futuri e di politiche, ma è altresì un atto di ottimismo coraggioso e necessario, utile a smorzare le paure e rigenerare la giusta energia.