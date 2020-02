Coronavirus, scuole bocciate su prevenzione e informazione. Meglio chiudere che rischiare

La didattica ‘a distanza’? Meglio del previsto

Sarà per questo che in tantissimi, rendendosi conto della bontà di un provvedimento del genere, anziché approfittare dei giorni di vacanza obbligatoria per svagarsi, si stanno attrezzando per limitare gli effetti negativi che la crisi sanitaria potrebbe avere sull’anno scolastico: il 60%, infatti, dice che dedicherà la maggior parte del tempo a studiare per restare al passo col programma. Anche le scuole, dal canto loro, gli stanno dando una mano: per 1 su 5 il proprio istituto ha già attivato formule d’insegnamento ‘a distanza’ (e molti altri sono in attesa di comunicazioni in tal senso).