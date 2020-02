Senza Etica e Valori, gli europei (francesi) si meritano il Coronavirus?

Certamente in mezzo alle "follie di internet e dei social media" due foto del genere non sfigurano.

Ma cosa comunicano, in realtà?

Premettendo che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma ci sono solo risposte che ci caratterizzano per quello che siamo e per quelli che sono i valori importanti che nella nostra vita ci rendono noi stessi, a me comunicano orrore.

Una madre, nuda, si fa fotografare con in braccio una bambina innocente, nuda anche lei, chiedendo al fotografo, il marito, di far notare nella foto che sono nude, per un servizio fotografico di foto dedicate al nudo.

Non esiste innocenza in questo, non esiste ingenuità o voglia di comunicare qualcosa di bello.

Esiste solo orrore per qualcosa che supera la comune decenza, ma non si innalza nella parte bella e alta del cielo, quella dove si trovano gli angeli per capirsi. No, si abbassa in quella terrena e piena di sporcizia, rappresentata paradossalmente dallo stare chiusi in mezzo alla neve della Finlandia.