Aumentano gli inattivi, per fortuna

Lo so, vi sembrano notizie negative, ma solo perché l’Istat si è dimenticato di contestualizzare. Ma adesso vi spiego io. L’aumento degli inattivi e dei disoccupati è una doppia buona notizia. Gli inattivi intanto sono degli eroi. Si tratta di persone che per non correre il rischio di far aumentare i contagi si sono isolati dal mercato del lavoro, notoriamente promiscuo. Si finisce sempre col toccarsi o – peggio – alitarsi addosso.