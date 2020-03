Scuole chiuse, uffici socchiusi, finestre aperte

Proverbio del 4 marzo Dove neanche pensi, arriva la lepre

Numero del giorno: 50.700 Persone guarite dal coronavirus su 93.455 contagi globali

Oramai il Cronicario s’è rassegnato a interpretare un ruolo etimologicamente corretto, non avendo abbastanza pelo sullo stomaco per spingersi fino al politicamente. Così, pressato dalle cronache virali, che a quanto pare ci accompagneranno a lungo, il Cronicario ridiventa cronicario, ossia luogo di lunga e incerta degenza, come quella che si prepara per questo nostro bellissimo paese che a quanto pare non vedeva l’ora di suicidarsi con una bella malattia contagiosa.