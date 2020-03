Covid-19 i lettori non ti temono!

Voglio segnalare una iniziativa bellissima di Minimum Fax!

Io non potrò approfittare perché vivo in una città dove comunque non conosco nessuno e non ho un gruppo di lettura o una libreria preferita ... diciamo che per me l'isolamento è una condizione normale!



Distanza ravvicinata

Scrittori al telefono

Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.

J.D. Salinger, Il giovane Holden

AVVISO AI NAVIGANTI - Minimum Fax

Avete domande da fare a un nostro autore o a una nostra autrice?

Volete discutere con loro del libro che hanno scritto?

Invitarli a cena o prenderci un tè? Parlarci da casa?

La tecnologia ci offre una soluzione semplice, a costo zero, e nel rispetto del tempo di ciascuno: una videochiamata.

Riservato a tutti i gruppi di lettura e a tutte le librerie che abbiano il piacere di sperimentare questa forma di dialogo e di conoscenza, una forma meno tradizionale, ma non per questo meno disumanizzante (il telefono è il più diffuso mezzo di comunicazione al mondo) e sicuramente più facile, economica e concreta, soprattutto in tempi di coronavirus.

Organizziamoci: nessuna epidemia potrà mettere in quarantena la repubblica dei lettori.

Mandateci le vostre richieste: gruppidilettura@minimumfax.com. Le raccoglieremo tutte e organizzeremo gli incontri a partire dal 3 aprile.

Luca Briasco vi parlerà degli scrittori americani, Fabio Stassi dei poeti del Novecento, Remo Rapino dei matti nella letteratura e del suo Liborio Bonfiglio, Danilo Soscia dei sogni di Buffalo Bill, Carola Susani delle Terrapiene e dei demoni del cambiamento, Daniele di Gennaro delle novità della casa editrice: consultate il catalogo e prenotate chi vorreste incontrare al telefono degli autori Minimum Fax