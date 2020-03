Didattica a distanza, scuole in campo per salvare l'anno: lezioni online per 7 su 10

A casa troppe distrazioni, meglio la didattica frontale

Nonostante ciò, i ragazzi si mostrano dubbiosi sulla bontà di questi metodi. Vada per la situazione d’emergenza, ma per il 54% le lezioni effettuate in classe sono un’altra cosa. Il motivo? Per il 40% di loro seguire da casa è quasi impossibile, troppe distrazioni; per il 25% si capiscono poco le spiegazioni; per il 14% i docenti non sono abituati a interagire in questo modo; un altro 14% sostiene che le valutazioni date potrebbero essere falsate. E poi ci sono quelli che raccontano di professori che, sfruttando il fatto che gli alunni non devono perdere tempo per andare e tornare da scuola, li stanno caricando di compiti; come se la giornata scolastica da remoto durasse più delle 5-6 ore normali.