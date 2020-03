Digitalnana: la bambina che bullizza Siri raccontata nel podcast I Dialoghi

I Dialoghi sono il podcast del blog di Elena Inversetti: Inversamente. Concepito come racconto a due voci, ogni puntata del podcast mette in scena due personaggi che si incontrano o si scontrano, facendo emergere, attraverso il loro confronto, spesso bizzarro e anche divertente, stereotipi, paure, desideri, passioni, entusiasmi, depressioni, angosce, ansie, domande… che ci accomunano tutti in questo mondo fluido e instabile.

I personaggi che prendono forma e si accaparrano di volta in volta una voce sono metafore ispirate alla vita comune e icone del mondo in divenire.

I Dialoghi sono dunque i flussi d’incoscienza in stile Inversamente scritti con la voce.

Il primo episodio intitolato Digitanana racconta di una bambina intenta a dialogare con Siri. Le due però non si capiscono. Allora la bambina si trasforma in una bulla e Siri pian piano soccombe, fino a un intervento esterno che aggiunge il tocco finale del dramma 4.0.