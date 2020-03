CoronaVirus, Essere Digitali: Tutti i modi di interagire, non annoiarsi, lavorare e andare avanti.

Avendo buone connessioni , computer e devices di vario genere oggi è possibile mantenersi collegati ed attivi sia per lavorare che per divertirsi. Visto che stiamo progredendo come Italia verso uno scarso tasso di scolarizzazione con picchi di analfabetismo si potrebbe iniziare usando questo periodo per leggere un pò oppure magari frequentare qualche corso online. Su Internet ce ne sono moltissimi ma il migliore potrebbero essere quelli di Coursera . Sul sito potrete trovare short courses on line per materia delle migliori università al mondo come Harvard, Stanford, Bocconi ed altre ancora. Potreste scoprire che Internet può essere qualcosa oltre i social come Facebook, Istagram , Tik Tok e Twitter. E' chiaro che i social possono se letti con parsimonia essere uno strumento di informazione e di interazione sociale. Molte professioni oggi si possono svolgere tranquillamente on line direttamente dal divano di casa, di telelavoro in Italia se n'è iniziato a parlare in maniera diffusa almeno dal primo bando per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione del Ministro Stanca nel lontanissimo 2002 ma forse è il momento di fare sul serio. Oggi rispetto al 2002 gli strumenti si sono evoluti e davvero con un computer si può fare esattamente quello che si fa in un ufficio, almeno nelle attività che lo consentono. Per le riunioni e i meeting si possono usare strumenti che vanno dal Skype a piattaforme più evolute come Zoom e Gotomeeting sino a prodotti molto professionali come Cisco Webex.Un società, Mkm Partners, ha creato un nuovo indicatore “L'indice di rimanere in casa” che dà cifre e informazioni sui settori beneficiati.Le imprese che sono state inserite, tra le altre, sono queste: Top Glove, maggiore fabbricante al mondo di guanti per i medici, K12, società specializzata in servizi di educazione online per bambini e ragazzi: la scorsa settimana ha registrato un balzo in Borsa del 19% , a fronte di una caduta generalizzata. Zoom Video è invece una società attiva nel settore delle video conferenze per le imprese. Teladoc è una società di servizi che nell'ultima settimana ha registrato una impennata del 10% del valore delle proprie azioni e un incremento del 50% da inizio anno.Un'iniziativa interessante viene messa in campo come 'SOLIDARIETA' DIGITALE' da parte del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una serie di partner come Amazon,Microsoft ,Eolo ,Tim e Vodafone che offrono servizi di connettività, collaborazione ed altro utili in questo periodo di lunga permanenza nelle case. ad alcuni dei servizi si accede attraverso lo SPID, ossia il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione. Sul sito è disponibile anche un modulo di adesione per le nuove società che volessero partecipare all’iniziativa.Probabilmente lo sviluppo del 5G avrebbe potuto portare giovamenti soprattutto a medici ed operatori sanitari, che avrebbero potuto eseguire con maggiore efficacia visite a distanza. Questa crisi sanitaria ha messo in seria difficoltà i produttori di E-Reader con l'approvigionamento scorte, quindi se avete un Kindle, un Kobo od un altro di queste biblioteche tecnologiche può essere un buon momento di leggere visto che potete senza grande difficoltà scaricare qualsiasi libro e prendervi qualche momento per leggere qualcosa che vi interessa. In tempi di Coronavirus, lo streaming potrebbe aiutare a far volare i pensieri oltre la realtà contingente. Ecco allora che cosa vi consigliamo, tra film e serie, per distrarvi un po’ dalle notizie sul Covid-19. Su Netflix sono gettonatissime le serie teen I Am Not Okay With This e Locke & Keys con protagonisti dei giovani alle prese con super poteri e faccende private. Su Amazon Prime Video invece Al Pacino diventa un cacciatore di nazisti in Hunters. Occhio ad Amazing Stories, serie prodotta da Steven Spielberg in programmazione dal 6 marzo su Apple Tv+, mentre sui canali Fox sono in arrivo l’ottava stagione di Delitti in paradiso, Outlander 5 e la seconda parte della sesta stagione del divertente Fresh Off The Boat. RaiPlay propone Passeggeri notturni, tratta dai racconti di Gianrico Carofiglio. E non è finita qui, se qualcuno volesse distrarsi con un film, lasciatevi trasportare da Doctor Sleep, sequel di Shining, dal romantico Raccontami di un giorno perfetto con Elle Fanning o dal lunare Apollo 11.