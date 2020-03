Ammalarsi tutti per ammalarsi meno

Proverbio del 10 marzo Dove c’è la volontà, c’è una soluzione

Numero del giorno: 48 Denunciati in Sicilia perché presenti a un funerale

Perciò stamattina al solito orario mi sveglio senza aver capito se sono esentato dal lavoro oppure no. Certo che no, ha detto il primo minestra: mica possiamo chiudere la produzione. Epperò dicono di evitare di uscire se non per “comprovati motivi” con la comprova autocertificata. Tipo lavorare appunto. Ma anche fare la spesa. Comprare le medicine. Farsi un cordiale, eccetera.