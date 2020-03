Coronavirus, decreto di divieto di circolazione e art. 16 della Costituzione: qualcosa non torna

Ora, poste le persone in quarantena o positive al virus, sulle quali non sussitono dubbi che debbano rimanere chiuse in un qualche luogo, possiamo vedere come situazioni di esigenze lavorative e motivi di salute possono essere chiaramente compresi nel nuovo decreto legge.

Cosa possiamo dire, invece, delle situazioni di necessità?

Se rivediamo un attimo l`art. 16 della Costituzione, questo dice come abbiamo visto prima che che...

"...Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge."