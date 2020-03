La paura fa 100 (miliardi)

Proverbio dell’11 marzo Per il cavallo pigro anche il carro vuoto è pesante

Numero del giorno: 3,3 Scostamento deficit/pil Italia richiesto dal governo

E finalmente possiamo spendere un sacco di soldi che non abbiamo. Ci proviamo da un sacco, ma adesso è la volta buona. L’avete sentito, no, il primo minestra? Venticinque miliardi per l’emergenza. Attenzione però: non li spenderemo tutti subito. Quasi subito.