CoronaVirus, Giovani e Tecnologie ore 19.30

L’ apertura mentale è la prima tra le conseguenze delle nuove tecnologie e della collegata globalizzazione.

Una volta la condivisione delle idee avveniva solamente all’ interno del proprio gruppo familiare o quello del lavoro o al massimo il piccolo villaggio. In questi giorni di lockdown gli strumenti tecnologici sono ancora più utili per restare connessi anche in questo momento di asocialità per forza maggiore.

Il podcast Algoritmo Umano del giornalista Francesco Facchini ha deciso di invertire i ruoli. Alle 19.30 sulla lounge di Alessandro Sannini umano la giovane Sofia riceverà lo scettro del comando de podcast e potrà chiedere quello che vuole ad Alessandro Sannini,opinionista ed economista, Benedetta Dalla Rovere, giornalista, e al padrone di casa per capire come interpretare questo momento e quali strumenti tecnologici utilizzare per creare, lavorare, studiare e connettersi. Ancora una volta l’algoritmo umano mette l’umano al centro.