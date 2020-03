Il problema non è Christine Lagarde, ma la costruzione europea

“We are not here to close spreads” è un’espressione sicuramente infelice, ma, scelta come titolo polemico in oltre un’ora di conferenza stampa, è un’espressione fuorviante e fuori contesto.

Nostalgia di Mario Draghi? Ma certo, perché Mario Draghi, prima di essere un banchiere centrale, era un politico di prim’ordine.

“Whatever it takes” non è roba da tecnici, è roba da statisti, roba da Winston Churchill.

Christine Lagarde, invece, è tecnica fredda e diligente, ma non ha (e legittimamente, magari, non intende avere) stoffa e visione politica.

In questo è purtroppo perfettamente tagliata per il ruolo di Presidente della BCE disegnata dai trattati. Era Draghi ad essere fuori posto, ad essere oltre.

Ormai lo sanno tutti, ma la questione di fondo sta nel mandato che i Paesi membri hanno conferito alla Banca centrale europea.

L’art. 127 del TFUE stabilisce che l'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Solo dopo aver fatto salvo questo obiettivo, prosegue l’articolo, il sistema mira a sostenere una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, la piena occupazione e il progresso sociale. Solo dopo .

Lo Statuto della Federal Reserve americana, invece, stabilisce l’obiettivo di mantenere una crescita a lungo termine degli aggregati monetari e creditizi commisurati al potenziale di crescita dell'economia reale, in modo da promuovere efficacemente gli obiettivi di massima occupazione, prezzi stabili e tassi di interesse moderati. Aggregati monetari, crescita e occupazione. Tutto prima della stabilità dei prezzi.

La domanda rivolta a Lagarde era precisa, va bene. Il giornalista le ha chiesto cosa potrebbe fare la BCE in questo momento in cui certi paesi, come l’Italia, sono tornati sotto la pressione dello spread. Il giornalista ha anche offerto un appiglio preciso: “La BCE potrebbe attivare altri programmi OMT o qualcosa del genere?”, ha chiesto.

In risposta, Lagarde ha tirato in ballo i policy makers, la politica di ciascuno Stato membro e, in particolare, quella degli Stati del Nord Europa, che hanno maggiore spazio fiscale.

“Noi siamo qui”, ha detto Lagarde, “per usare tutta la flessibilità che abbiamo” (quindi, in astratto, anche gli strumenti più estremi adottati in passato da Draghi, n.d.r.), ma non siamo qui, ha aggiunto, “per azzerare lo spread, perché questa non è la funzione o la missione della BCE. Ci sono altri strumenti ed altri attori per questo” (“We are not here to close spreads, this is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that and other actors to deal with those issues”).

Il che è vero.

A più riprese, durante la conferenza, Lagarde ha tirato in ballo i governi degli Stati membri, invocando una politica fiscale coordinata.

Nella sua relazione introduttiva ha auspicato una “risposta di politica fiscale ambiziosa e coordinata per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio (“an ambitious and coordinated fiscal policy response is required to support businesses and workers at risk”), tirando in ballo, così, tanto un alleggerimento dei vincoli di bilancio scritti nei trattati, quanto un atto di maggiore responsabilità e solidarietà da parte dei Paesi del Nord Europa che, avendo uno spazio fiscale maggiore, dovrebbero incentivare la domanda interna, riequilibrare la bilancia commerciale (a cominciare dalla Germania) e supportare così l’acquisto di beni e servizi provenienti dal Sud Europa.

In altre parole, la Governatrice ha invocato uno sforzo che prima di tutto deve essere politico. Di quella politica cooperativa e solidale che dovrebbe costituire il fondamento della Ue perché ciò è scritto nei trattati, ma disatteso dal metodo intergovernativo.

Intanto, trovandoci nelle fasi iniziali della crisi, la BCE non poteva che rivolgere la propria azione verso una maggiore iniezione di liquidità nel sistema. Per un supporto diretto ai titoli di stato attraverso le OMT c’è ancora tempo. E a dirla tutta, non dovremmo auspicare che la situazione imponga di ricorrere a nuove misure di tal genere, che presupporrebbero delle condizionalità molto onerose e una situazione disastrosa.

Che la politica fiscale sia oggi, allo stato attuale dei trattati, il principale fattore chiave, Lagarde l’ha ripetuto un’infinità di volte.

Lagarde è anche quella che ha tirato esplicitamente le orecchie alla Germania affinché riequilibri la propri bilancia commerciale.

Come detto, si tratta di inviti rivolti, per lo più, ai Paesi che se lo possono permettere, come quelli del Nord Europa.

Un invito alla politica europea ad uno scatto di solidarietà e integrazione. Magari con una riforma degli obiettivi della BCE per poter concorrere a pieno titolo con gli Stati Uniti e le altre maggiori potenze del mondo.

Il problema, quindi, non è Christine Lagarde. Ancora e sempre, è la mancanza di volontà e visione dei policy makers.

Piero Cecchinato