Il Virus, gli Angeli, gli Ultimi.

E tutti gli altri senzatetto che non trovano spazio presso le associazioni di volontariato o nelle strutture pubbliche dove si rifugiano?

Il rifugio invernale all’interno del mezzanino della metropolitana c’è ancora. A Milano l’emergenza freddo tradizionalmente dura sino alla fine di marzo; da dicembre a fine marzo i posti letto sono disponibili quasi per tutti i senzatetto. Ad aprile per questioni di budget ne vengono tagliati molti e gli ospiti tornano in strada. Chi attualmente dorme in strada lo fa per scelta personale, perché sino a fine marzo i posti al coperto non mancano.

E’ notizia di ieri l’idea del Comune di Milano di prolungare il periodo di assistenza dei clochard, evitando di tagliare i posti letto e consentendo loro di rimanere all’interno delle strutture per tutto il giorno. Sino ad oggi durante il giorno gli ospiti sono sempre andati in giro per la città, adesso l’idea è quella di trattenerli al coperto dove dormono la sera, proprio come facciamo noi tutti in casa nostra.

C’è anche l’idea di tenerli nei centri di accoglienza anche oltre il termine del 31 marzo, non tanto per ovviare al problema del freddo quanto per impedire la possibile diffusione del coronavirus. Si naviga a vista perché nessuno sa quanto durerà questa pandemia. L’indicazione attuale è quella di tenerli tutto il giorno al coperto sino a quando l’emergenza non finirà, ovviamente limitando il più possibile gli assembramenti.