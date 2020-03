Coronavirus: il tempo non più mio ma nostro

Sì, quell’essenziale invisibile agli occhi - che è appunto il nostro tempo sottrattoci dalla contingenza - è una delle cose che stiamo riscoprendo nella quarantena, soprattutto nelle piccole cose. Insieme alla limitazione dello spazio - il non uscire dall’abitazione se non per urgenti necessità - il tempo si è ri-dilatato nella nostra coscienza riconquistando la sua connotazione anzitutto qualitativa e di conseguenza anche il suo valore “quantitativo” cioè il suo peso nel nostro quotidiano. Abbiamo fatto caso al tempo del lavoro da casa (lo smart working fino a qualche settimana fa era sconosciuto nella pubblica amministrazione), il gusto del gioco con i propri figli piccoli, la lettura di un buon libro, il serial per arrivare a fenomeni di socialità 2.0 compensativi come un concerto via social, un risiko a distanza, un monopoli via skype e altre creative soluzioni.

Ma il fatto culturale e sociologico più sorprendente è che l’agenda e il diario degli eventi non sono più a nostra disposizione, e non cambiamo impaginazione. Tutto è un monotema con variazioni, non è possible cambiare argomento, stiamo dentro il Coronavirus e la battaglia a vincerlo senza soluzione di continuità. A differenza di altri periodi nei quali si era abituati a dimenticare passando di hashtag in hashtag per il gusto di un giro disinteressato nell’effimero, il buon uso del tempo costringe (finalmente?) molti italiani a fare una scelta di cessione dell'io a favore di un noi più importante. Ciò detto, sono totalmente inaccettabili i numeri del Viminale che ci parlano di oltre 7000 denunce in violazione dei limiti attuali: Sappiamo - ad esempio - che a Bologna venti studenti stranieri sono stati denunciati dalla polizia per aver partecipato a una festa. Dopo una segnalazione, gli agenti, alle 22.30 di venerdì, hanno raggiunto un appartamento e hanno identificato e denunciato i partecipanti all’evento, tutti di nazionalità straniera e studenti della John Hopkins University. Ma si segnalano passeggiate disinvolte sul lungomare di Catania, di negozi aperti clandestinamente, di giovani rampanti intrattenuti con prostitute nella tormentata bergamasca (incredibile ma vero) come ancora di feste di compleanno in Campania perché - dichiarava un padre in macchina -”quelle non si possono non fare”.

Ecco cosa vuol dire consumare agli altri il tempo in tempo di pandemia. E’ un furto - cari trasgressori - che potrebbe costarci la vita. E’ come avere un Trump o un Boris Johnson nel condominio, nel proprio quartiere, e ad occhio non mi sembra una gran figata ma piuttosto una iattura.