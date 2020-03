La scuola a distanza funziona. Ma sulle modalità c'è ancora da lavorare

Per qualcuno però la classe è ancora chiusa

Ma c'è chi sta messo sicuramente peggio. È quel 13% (il 23% alle medie) che non è ancora partito con la didattica a distanza. Tante le ragioni: dal 'digital divide' delle famiglie, che a casa non hanno linee Internet in grado di supportare le lezioni online, alla scarsa formazione sulle piattaforme in dotazione. Un esempio recente avvalora questa tesi: secondo l'ultimo “Osservatorio sulla Scuola Digitale” di Skuola.net (ottobre 2019), al Sud nella metà delle classi il registro elettronico non ha sostituito del tutto quello cartaceo e in 3 casi su 10 la sua compilazione non è effettuata con un computer di classe. Per fortuna, in assenza di disposizioni da parte dell'istituto, molto spesso i docenti si organizzano da soli: succede in 8 casi su 10. Quasi sempre, però, con un dialogo affidato alle mail e ai messaggi a cui vengono allegati compiti o spunti di approfondimento; pochissimi (10%) azzardano video-lezioni.