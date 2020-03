Le fiabe gratuite di Un Inquieto girovago ... Luca Saltini

Nasce www.inquietogirovago.ch Da un'idea dello scrittore milanese Luca Saltini, podcast e storie (per più piccoli ma non solo)

www.inquietogirovago.ch è il sito pensato da Luca Saltini, scrittore italiano, milanese, residente in Svizzera, a Lugano, che, in questi giorni di scuole chiuse, di disagi, di fatica, ha cominciato a caricare in rete, da casa, un gran numero di storie in podcast. Per i più piccoli, certo, ma non solo. Il sito si apre a tutti. A chi ama l’ascolto, senz’altro. Perché “ascoltare ci da la capacità di leggere il reale, di capire cosa accade intorno a noi, di difenderci dalle menzogne che ci portano a maturare desideri che non sono nostri - così si legge in homepage.”



Su www.inquietogirovago.ch sono già presenti oltre una trentina di file audio.

Fiabe classiche riscritte, vite di pittori o di aviatori, epica, rivisitazioni di ogni sorta, racconti del terrore: sono diverse le rotte percorse dalla voce da Saltini che, pure, apre le porte del sito alla collaborazione con altri autori:

”Nel prossimo periodo l’idea è quella di ospitare anche tracce audio a firma di tanti amici. Anche gli scrittori si mobilitano. Anche gli scrittori possono fare la loro parte nella brutta situazione di questi giorni”.



Provare è semplice e basta un click e, naturalmente, non costa nulla.

www.inquietogirovago.ch nasce senza scopi di lucro o promozionali. È un gesto forte, ancora, per la letteratura. C’è solo una voce che racconta. E, dall’altra parte, qualcuno, disposto a varcare una soglia, forse come la piccola Lucy di “Il Leone, la strega e l’armadio”, uno dei capolavori di C. S. Lewis.

La forza della parola può fare miracoli. E aiutare molti, in questi giorni (e non solo) di permanenza in casa.





Luca Saltini è nato a Milano, nel 1974.

È autore per diversi marchi editoriali, il suo ultimo libro è “Una piccola fedeltà” ed è uscito per Giunti nel 2018.