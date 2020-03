A Roma ho vissuto per un breve periodo tanti anni fa e quando posso, utilizzando anche le scuse più improbabili, a Roma ritorno.

L’ho attraversata per lavoro e per diletto, in lungo e in largo. Sia con la pigrizia di un innamorato che la non la vorrebbe mai lasciare sia con la foga imbruttita del milanese doc. I miei figli, anche oggi che sono grandi, al solo sentire il nome Roma provano dolore ai piedi; ammetto di averli costretti a girarla sino allo sfinimento, rigorosamente pedibus calcantibus.

Quando tutto sarà finito tornerò nella Città Eterna e questa volta la visiterò con una guida inconsueta; le opere di un artista, Ettore Roesler Franz, vissuto nella seconda metà dell’Ottocento che la dipinse andando a ritrarre con l’acquarello scorci che oggi non esistono più.

Un occhio alle sue opere, un occhio sulla fisica realtà urbana di oggi. Un pizzico di fantasia e di immaginazione e tanto amore per quella città che in nessun angolo del mondo potrà mai essere eguagliata.