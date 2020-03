Il riformismo "gentile" di Ursula Von der Leyen

Quante decine di volte ci si è chiesti dove fosse finita l’Unione Europea di fronte alle questioni più calde della contemporaneità (le nuove migrazioni economico-umanitarie nel Mediterraneo , l’allargamento delle disuguaglianze sociali per una globalizzazione incontrollata e selvaggia senza le dovute protezioni sociali per i ceti medio-bassi; ma si pensi anche ad una certa regressione democratica negli anni dell'allargamento ad Est dell'Unione, oppure amcora alla certificata crisi climatico-ecologica del pianeta con le drammatiche conseguenze di dissesto in molte zone europee). Dossier - alcuni per nulla risolti - nati soprattutto per la mediocrità di orizzonti politici e la scarsità di risultati ottenuti delle ultime presidenze Barroso (2004-2014) e Juncker (2014-2019) entrambi non capaci di lasciare il segno durante il loro mandato.

Oggi è un'altra storia ma possiamo dire che un nuovo corso (discreto) è appena avviato in Europa alle prese con la lotta alla pandemia di CoVid 19. E questo corso porta il nome di Ursula Von Der Leyen, con il suo passo elegante e non patinato, con un atteggiamento mai enfatico e molto anti-diva ( su questo Christine Lagarde dovrebbe forse prenderne esempio) e con i suoi toni rassicuranti e decisi. La presidente Von Der Leyen fa suo e di tutti gli stati europei modello Italia, le cui determinazioni in ambito di contenimento e protezione sanitaria - dapprima snobbate - sono diventate praticamente un paradigma di protocollo d’azione per Spagna, Francia, Germania, Danimarca e - fuori dalla UE - Regno Unito e (da pochissimo) gli USA.