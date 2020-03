C’è ancora troppa gente per strada?

Partiamo da zero: quel che conta sono i contatti tra le persone.

Dunque, se per assurdo scendessero in strada migliaia di persone, tutte con addosso tutte da astronauta ermeticamente sigillate non ci sarebbe un problema di diffusione del contagio. Viceversa, anche con le strade completamente vuote, ma con mezzi pubblici affollati per via delle corse ridotte, uffici e stabilimenti industriali pieni di gente il contagio può ancora diffondersi.

Che conclusioni trarre allora? Prima di introdurre qualunque inasprimento delle restrizioni esistenti, bisognerebbe analizzare quali provvedimenti stanno funzionando e quali no. E’ anche abbastanza evidente che non tutte le aree del paese possono essere regolate allo stesso modo: in un quartiere cittadino densamente popolato anche scendere a fare la spesa può causare pericolosi assembramenti di persone, mentre in un paese con 4 anime e tre negozi in croce forse si può lasciare che qualche esercizio commerciale anche non essenziale stia aperto se vengono rispettate distanze e misure di sicurezza.