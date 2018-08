Non solo Tav: in Italia ci sono 647 opere incompiute da oltre trent’anni

I cantieri bloccati di competenza del ministero sono invece 37. A conti fatti, solo per le opere di interesse nazionale rimaste a metà, sono stati spesi in totale già quasi 2 miliardi. E per completare i lavori in corso servirebbero circa altri 1,7 miliardi. Nell’elenco, compaiono diverse caserme destinate a Carabinieri, Guardia di finanza e Forestali. Tra cui il centro polifunzionale “Pattison” per l’Arma dei Carabinieri di Napoli: appalto assegnato nel 2006, 17,5 milioni già investiti, lavori eseguiti 0%. La lista del Mit comprende anche dighe, impianti sportivi, strade e ferrovie. Tra cui la pedemontana delle Marche, per la quale si sono già spesi oltre 30 milioni di euro: i lavori eseguiti sono solo l’1,27%. O anche la linea ferroviaria Ferrandina-Matera, in Basilicata: 255 milioni investiti, solo il 15,6% dei lavori eseguiti dal 1986 a oggi. Altro caso esemplare è quello della Città dello sport di Tor Vergata, costata finora 608 milioni. Il progetto venne avviato nel 2005. La struttura avrebbe dovuto ospitare i mondiali di nuoto del 2009. Ma i lavori non vennero completati, e oggi resta solo lo stadio del nuoto con la famosa vela a pinna di squalo. Una cattedrale nel deserto. Servirebbero oltre 400 milioni di euro per ultimare i lavori.

Nell’elenco del Mit, saltano all’occhio anche molte scuole, dalle materne alle medie, rimaste a metà: i lavori di edilizia scolastica ancora sospesi – come sottolineano anche da Orizzontescuola – sono 58. Fra le regioni in maggiore ritardo con i lavori vi sono Sicilia, Puglia e Sardegna. Molto meglio Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.