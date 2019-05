Lega sull’orlo di una crisi di nervi: e ora Salvini si sente sotto attacco di giudici e poteri forti

Poi l’altra indagine sulle tangenti in Lombardia che è arrivata fino al governatore leghista Attilio Fontana, oggi indagato per abuso di ufficio. Si tratta di un uno-due che scatena le ire del vicepremier Salvini al punto da fargli dire che «sono vergognosi gli attacchi all’uomo, all’avvocato, a un sindaco e a un governatore la cui onestà e trasparenza non sono mai state messe in discussione in tanti anni, né mai potranno esserlo oggi o in futuro. Confidando nel buon lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine milanesi - ha aggiunto il leader leghista - e evidenziando la necessità di punire eventuali singoli colpevoli, ribadisco con orgoglio i servizi che la Regione Lombardia offre da anni come modello europeo e mondiale ai suoi 10 milioni di cittadini, per efficienza e buona amministrazione».

Ma c’è un fil rouge che ha costretto i vertici della Lega ad aprire una riflessione. Entrambe le inchieste sfiorano il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il deus ex machina del leghismo di rito salviniano, il braccio destro del leader del Carroccio, l’uomo che più di ogni altro funge da anello di collegamento fra la Lega e le istituzione. In sintesi, è Giorgetti che dialoga con Mario Draghi, con Sergio Mattarella e con tutte le istituzioni che si definiscono tali. Va detto che Giorgetti non è indagato. Ma è stato lui ad assumere Federico Arata, figlio del re dell’eolico, alla presidenza del Consiglio. Ed è sempre lui che viene nominato due volte negli atti dell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto sistema di corruzione.

A fare il suo nome sono il politico di Forza Italia, Gioacchino Caianiello, arrestato martedì, e Diego Sozzani, il deputato azzurro per il quale i pm hanno mandato al Parlamento una richiesta di arresto. Sono piccole scosse che destabilizzano la Lega di Salvini nei giorni, forse, più difficili del governo gialloverde. «Perché - mormora un leghista – se viene messo in discussione Giancarlo qui crolla tutto». L’impressione è qualcosa si stia muovendo. In quale direzione non è dato sapere. Certo è che il clima sta diventando irrespirabile a palazzo Chigi. I leghisti si sono sentono isolati e accerchiati. Anche perché per la prima volta girano sondaggi non positivi per via Bellerio che fotografano una Lega attorno al 29 per cento. Con un Pd in rimonta che sfiora il 23%. Da qui la preoccupazione, la sindrome del complotto. E la necessità di dover mutare l’azione politica. Se non addirittura l’esecutivo.