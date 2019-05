Non c’è solo il cambiamento climatico: le polveri sottili ci stanno già uccidendo

Mezzo milione di morti premature nella sola Unione europea, secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia europea per l’ambiente e le elaborazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E con un primato assoluto dell’Italia. È questa la dimensione della strage che è, da anni, in corso e che è attribuibile al solo inquinamento atmosferico. Se è vero che il cambiamento climatico può fare danni enormi, la questione ambientale è fatta di una strage che è già in corso ed è un errore politico ridurla al solo riscaldamento globale.

Un morto ogni mille abitanti all’anno, con un aumento del 22% rispetto al 2012 e una concentrazione ancora più forte nelle città che dovevano, da tempo, essere diventate “intelligenti” e che, invece, stupidamente continuano a essere aggrappate a una tecnologia – l’automobile alimentata a combustibile fossile e di proprietà privata – completamente obsoleta. Un morto ogni mille abitanti, ma è l’Italia che conquista la prima posizione in tre delle tragiche classifiche che ordinano i Paesi europei per decessi creati dai tre principali inquinanti: particolato con dimensione inferiore a 2,5 micrometri; biossido di azoto; ozono. Del mezzo milione di morti premature nei 28 Paesi, ottantamila sono in Italia e Milano è – anche per sfortunate circostanze geografiche – l’unica città che è sempre segnalata con il pallino rosso in tutte e tre le mappe che segnalano la frequenza con la quale le centraline segnalano valori superiori a quella soglia oltre la quale per l’Oms c’è un rischio immediato.

Bisognerebbe ricordare sempre questi dati accanto a quelli altrettanto preoccupanti del cambiamento climatico. Per stabilire – una volta e per tutte – che la questione ambientale non è fatta solo di riscaldamento globale. Ma anche di altri pesantissimi danni (ai quali bisognerebbe sommare quelli del rumore, della riduzione della qualità e della quantità dell’acqua, dell’alterazione delle catene alimentari, ..) che l’attività umana scarica sulle donne e sugli uomini. Con un effetto boomerang che ci sta già sottraendo anni di vita (la speranza di vita media in Italia e negli Stati Uniti negli ultimi tre anni ha registrato declini per due anni su tre); tempo che potrebbe dedicare a ciò che più ci piace; ore di lavoro e punti di prodotto interno lordo (se ci fosse ancora qualcuno che ostinatamente continua a pensare che ci sia una scelta possibile tra economia e ambiente); opportunità di innovazione. E aggiungendo costi al sistema sanitario e dolorose ingiustizie (perché a pagare sono, soprattutto, i bambini, gli anziani, le generazioni future).