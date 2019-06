La Champions League? Viene da Paderno Dugnano. La storia della coppa dei campioni, raccontata da chi la produce

Ogni anno alza il trofeo della Champions League ma non gioca per nessuna squadra. Indossa medaglie d’oro, argento e bronzo ma non è una atleta. E addirittura ha già levato al cielo la Coppa del Mondo di calcio femminile, ma non parteciperà ai mondiali in Francia di giugno. L’imprenditrice Valentina Losa fabbrica i sogni dei tifosi di tutto il mondo. Dal 2011 è a capo dell’azienda di famiglia, la Gde Bertoni, che produce i trofei e le medaglie per le manifestazioni sportive più importanti. Dalla Coppa del Mondo alle medaglie di Roma 1960, dall'Europa League alla Coppa d’Africa. La fabbrica dei sogni non è in un luogo esotico, bensì nella città dormitorio di Paderno Dugnano, qualche km a nord di Milano. Lì, la coppa dalle grandi orecchie che Liverpool e Tottenham si contenderanno stasera viene ancora fatta a mano dall’artigiano Guerrino Giorgi. «Ogni trofeo è come una figlia, anzi una sorella, perché ci sono coppe che hanno la mia stessa età, me le ricordo da quando ero bambina», dice Losa. «Quando devo riflettere su cose importanti vengo qui nel nostro showroom dove conserviamo tutte le copie. Questa stanza ha un potere magico: chiunque entra torna bambino, guarda i trofei e sa dire solo tre lettere: uau».

Losa, cosa c'entra Paderno Dugnano con la Champions League?

Qui produciamo la coppa dalle grandi orecchie. Negli anni Settanta abbiamo iniziato disegnando e producendo la Coppa Uefa, l'attuale Europa League. Contemporaneamente la Uefa ci ha affidato il compito di produrre anche la Champions League che non è un nostro disegno: inizialmente veniva prodotta in Svizzera. Dopo poco tempo però hanno chiesto noi di farle. Da lì abbiamo iniziato e non ci siamo più fermati.

Non fermiamoci neanche ora. Elenchiamo i trofei più importanti che producete ogni anno.

Quanti sono i trofei in totale non lo so neanche io (ride). Diciamo che i più importanti nel calcio escono da qua. La Coppa del Mondo, che ha disegnato il nostro Silvio Gazzaniga nel 1971, la vecchia Coppa intercontinentale, la Confederations Cup, la Coppa del Mondo FIFA femminile e una serie infinita di trofei Under 17 Under 19 Uefa e Fifa.

Solo calcio?

No, per esempio produciamo tutte le medaglie della Federazione internazionale di pallavolo o la coppa della World League. Anche se il primo lavoro grande che ci ha portato a essere tra i migliori al mondo nel nostro campo sono state le medaglie delle Olimpiadi di Roma del 1960. Purtroppo non le facciamo per tutte le Olimpiadi perché per regolamento spetta a un'azienda del Paese che ospita di volta in volta i Giochi Olimpici.

Immagino che farà il tifo per l'assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali 2026.

Sto facendo un tifo pazzesco. Non è detto che le facciamo noi, ma ci piacerebbe avere la possibilità di concorrere per fare quelle medaglie.

Intanto avete la possibilità di creare la Champions League. Ne fate una nuova ogni anno?

Ogni anno facciamo la replica per la squadra che vincerà e quel trofeo rimane a loro. Nel frattempo la quarta la coppa originale viene riportata qua dopo dopo la finale per incidere il nome del vincitore anche su quella Coppa lì, ma poi rimane alla Uefa.

Va bene che quasi sempre la vincono le stesse squadre, ma non rischia di finire lo spazio per incidere il nome sulla Coppa?

Ma no, c'è ancora spazio e soprattutto tempo per trovare una soluzione. Lo stesso problema l'ha avuto la Coppa del Mondo. L'originale è in oro e viene data alla squadra vincitrice che la alza durante la premiazione. Poi però ritorna alla Fifa e alla squadra viene data la replica in ottone. Sotto la coppa in oro c'è un disco con incisi tutti i vincitori di tutti i Mondiali dal 1974 in poi. Si diceva che la Coppa sarebbe scaduta perché non ci sarebbe più stato spazio. Poi la Fifa ha deciso di cambiare il layout del disco e ha deciso di incidere nomi a cerchi concentrici. Lì c'è ancora tanto spazio. Per dire che la soluzione si trova sempre.