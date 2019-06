Contabilità e intelligenza artificiale: ecco perché i commercialisti dovranno ripensare il loro lavoro

La tecnologia sta cambiando molte professioni, da quella legale e quella medica e nemmeno i commercialisti sono esenti da questa radicale trasformazione. L’introduzione della fatturazione elettronica, come la probabile introduzione di una vera flat tax anche per le aziende, rappresenta un punto di non ritorno per molti di loro che, infatti, saranno presto costretti a trasformarsi in consulenti a tutto tondo, dove la gestione contabile rappresenterà solo una parte marginale dei servizi che dovranno essere in grado di offrire ai propri clienti.

Quando alla fatturazione elettronica si aggiunge l’innovazione tecnologica di cui si doterà progressivamente l’Agenzia delle Entrate o i sistemi di intelligenza artificiale applicati alla contabilità, è facile immaginare come un numero crescente di processi presto verrà svolto in remoto e anche il lavoro di data entry scomparirà presto. La progressiva standardizzazione del reddito, l’aumento delle competenze interne alle imprese, la diffusione di soluzioni tecnologiche sempre più efficienti per la contabilità stanno progressivamente riducendo gli spazi di attività dei commercialisti spostando di fatto l’asse delle competenze fiscali. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Ordine Nazionale, questo processo di disintermediazione graverà almeno sul 77% degli iscritti. Un numero di professionisti rilevante, che almeno nella metà dei casi rappresenta studi in cui lavorano altre figure professionali. La prospettiva, quindi, non è rosea per decine di migliaia di lavoratori in tutta Italia.

“Nel settore della contabilità – commenta Gianluca Massini Rosati, Ceo di Xriba, avanzatissimo software per la gestione contabile grazie all’impiego di Intelligenza Artificiale e Blockchain, e di Soluzione Tasse, network di commercialisti con approccio innovativo alla professione -, la tecnologia consente un enorme risparmio di tempo per tutte quelle attività ripetitive e meccaniche che costituiscono gran parte del lavoro di interi reparti aziendali, ma anche di studi di commercialisti. Molti di loro dovranno ripensare il proprio modello di business”.