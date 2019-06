Azimut Benetti: “Abbiamo portato uno yacht a Times Square per parlare di sostenibilità e design green”

Che cosa ci fa uno yacht da 60 piedi nel bel mezzo di Times Square? La domanda, per i turisti e passanti della piazza più famosa del mondo, ma anche per chi potrebbe essere incappato nelle immagini sui social, sarà sorta spontanea. È presto detto: si tratta di un simbolo, pensato per festeggiare i 50 anni di Azimut|Benetti Group, ma anche della testimonianza di una strategia ambiziosa e articolata su più fronti, dal design alla sostenibilità, nell’ambito nautico e non solo. «Con la scelta di una location così esclusiva volevamo soprattutto raccontare il Dna dell’azienda, è la trasposizione figurativa del modo di lavorare che ci contraddistingue», spiega a Linkiesta Giovanna Vitelli, vicepresidente di Azimut|Benetti. «Da sempre cerchiamo di far avvicinare le persone al mondo della nautica, smontando un linguaggio del lusso ormai obsoleto e scontato. Per questo portare la barca nel “crossroads of the world”, un incrocio anche di grandi rivoluzioni, non è stata una scelta casuale».

È la prima volta che un’imbarcazione, soprattutto di tali dimensioni (l’Azimut S6 è lungo più di 18 metri) si sposta dal suo habitat naturale per “gettare le redini” in una delle piazze più importanti del mondo. L’installazione è stata voluta dal gruppo, leader mondiale nella costruzione di megayacht, a conclusione di un mese di iniziative legate all’anniversario, che ne hanno visto i rappresentanti impegnati a New York in diverse attività, come la partecipazione al Nasdaq Impact Summit in una sessione dedicata alla salvaguardia degli oceani. Ma è stata anche e soprattutto una vetrina d’eccezione per portare visibilità, oltre all’eccellenza italiana in questo campo, anche alle buone pratiche in ambito di sostenibilità, innovazione e design su cui Azimut|Benetti si sta spendendo con i suoi partner.

La prima di queste iniziative è prettamente legata alla tutela del mare e sviluppata in collaborazione con One Ocean Foundation, la fondazione dedicata alla promozione della “blue economy” e alla diffusione di una cultura dell’oceano attraverso il coinvolgimento di diversi attori tra ricerca, aziende, istituzioni, stakeholder e individui appassionati di mare e della sua salvaguardia. Con la fondazione, in particolare, Azimut|Benetti ha inaugurato presso lo yacht un’area di “approfondimento” sui temi dell’acqua e sui pericoli che i cambiamenti climatici e l’inquinamento pongono per gli oceani, per le creature che in essi vivono e per l’uomo. Attraverso video informativi dedicati, pensati soprattutto per i bambini, il Gruppo ha voluto porre l’accento sul senso di responsabilità e le pratiche di sostenibilità che ciascuno dovrebbe far propri. E che anche per Azimut|Benetti non si limitano ad una retorica lontana dalla propria realtà quotidiana: «Da tempo ci concentriamo sulle riduzioni dei consumi di carburante delle nostre imbarcazioni, a partire dall’alleggerimento della struttura attraverso l’utilizzo di carbonio e gli interventi per ridurre la resistenza idrodinamica. Siamo stati i primi a credere nello sviluppo di soluzioni innovative nel campo delle propulsioni dei motori, e grazie ai nostri sforzi abbiamo già ottenuto riduzioni dei consumi del 25-30%», spiega ancora la vicepresidente. «Siamo consapevoli che ciascuno debba fare la sua parte, anche se il nostro impegno è doppio perché sappiamo che senza acqua non esisteremmo».