Estate a Milano? Ecco le 5 migliori gelaterie dove correre a rinfrescarsi

Eh no, il gelato non è proprio un’invenzione dei milanesi. Pertanto, se siete dei consumatori integralisti, di quelli che assaggiano un cibo solo nel luogo in cui è stato inventato e si è affermato, Milano non è proprio il posto giusto per assaggiare un gelato. Ma se siete degli scafati gourmet e vi piace semplicemente mangiare bontà comprovate siete all’indirizzo giusto. Milano è la capitale italiana dell’enogastronomia non a caso. Qui trovate (quasi) di tutto. E, di conseguenza, trovate anche dell’ottimo gelato. Un prodotto straordinario: difficile che non piaccia. Più complicato trovare l’accordo sulla gelateria preferita. E Milano è piena di botteghe artigianali – alcune storiche, altre nuovissime - capaci di realizzare gelati prelibati: scelta sempre più vasta grazie all’abilità dei maestri gelatai e alla ricca diversità di gusti e di proposte.

Noi abbiamo scelto cinque gelaterie, ma siamo sicuri che ciascuno potrebbe giustamente segnalarne tante altre, sulla base dell’esperienza diretta. Per oggi partiamo da qui.