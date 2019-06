Italia, ecco il Paese sfigato che non sa sfruttare l’arrivo dei migranti

I «neo-colonialisti», gli «integratori», gli «speculatori» e gli «sfigati», ecco come si possono inquadrare le nazioni nel loro rapporto con i migranti, che, vale la pena di sottolinearlo, rappresentano oggi – e di più nel futuro – il quinto Paese più grande del mondo: un «Non-Stato» composto da un popolo di 258 milioni di persone che vivono fuori dai loro confini natii. Parliamo di una nuova e grande nazione di migranti che nei prossimi decenni innescherà rilevanti effetti geopolitici a livello mondiale. Per un fenomeno economico e sociale dove il migrante può assumere un ruolo positivo o negativo sia nel Paese di destinazione sia in quello di partenza.

In cima ai Paesi «neo-colonialisti» troviamo la Cina che con la sua superpotenza economica ed espansionistica ha realizzato centinaia di miliardi di opere infrastrutturali in almeno venti Stati africani e ogni volta vi ha trasferito la sua manodopera: operai cinesi che hanno portato con loro cugini e parenti. Così in Africa si sono stabilizzati alcuni milioni di cinesi che, di fatto, stanno formando l’odierna classe dirigente africana, oltre al fatto che negozi al dettaglio e all’ingrosso, impianti e piccole imprese hanno soppiantato le attività locali. Anche gli indiani sono un popolo neo-colonialista. In California rappresentano una percentuale molto rilevante di start up innovative. La diaspora indiana ha quindi già in mano una grossa fetta della tecnologia che si sviluppa non solo in India, ma anche negli Usa. E l’India domina anche altre e importanti leve della tecnologia a livello mondiale. Per citare alcuni esempi, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, è di origine indiana, come il CEO di Mastercard, Ajay Banga, e l’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai.

Volenti o nolenti esistono popolazioni e Paesi vincenti, che vanno, creano, controllano, si insediano, si integrano e rimangono, coltivando grandi e ottime basi per i Paesi d’origine. In altre parole, i nuovi colonialisti sono come i coloni europei che «invasero» il mondo nei secoli XVIII e XIX, portando benefici non solo a se stessi ma anche alle terre da cui erano partiti. Allo stesso modo, le popolazioni in movimento del XXI secolo aiutano i loro Paesi di provenienza ad avere accesso ai mercati e alla tecnologia, ma anche più voce in capitolo nella politica mondiale. Nello specifico, l’India riceve ogni anno oltre 70 miliardi di dollari in rimesse, quasi il 4% del suo Pil. Gli orientamenti geopolitici di America e India sono cambiati e gli Stati Uniti nel tempo hanno modificato anche i rapporti politici di equidistanza tra India e Pakistan perché è cresciuto il peso e l’immagine che gli indiani hanno dentro gli Usa e fuori.