Occupazione record? Sì, ma lavorano solo gli anziani (e per i giovani è sempre più notte fonda)

Davanti agli ultimi dati Istat sul lavoro, hanno esultato entrambi. Luigi Di Maio ha detto: “Oggi è davvero una bella giornata. Sono felice di smentire i chiacchieroni”. A seguire Matteo Salvini: “Avanti così”. E i numeri sono positivi. Il tasso di occupazione raggiunge il 59% per la prima volta da quando ci sono le serie storiche, e i disoccupati scendono al 9,9%, sotto la “soglia psicologica” del 10% per la prima volta dal 2012. Con una postilla da aggiungere, però: a trainare la crescita occupazionale sono i “lavoratori anziani” over 50, con un +1,6% (anche al netto della componente demografica). Risultato della maggiore permanenza degli occupati nel mondo del lavoro dopo la riforma Fornero sulle pensioni, nonostante “quota cento”, che ha visto molte meno adesioni del previsto (142mila a inizio giugno), probabilmente perché troppo penalizzante. In compenso, nell’esultanza dei dati positivi, a restare a mani vuote sono i più giovani. Con gli inattivi, gli sfiduciati che un lavoro non ce l’hanno e hanno smesso pure di cercarlo, che aumentano in tutte le fasce d’età, tranne che tra i lavoratori anziani.

A maggio 2019, Istat conta 67mila occupati in più in un mese. Un effetto dovuto anche all’impennata dei lavori stagionali per l’avvio della stagione estiva. Per fare un confronto, a maggio 2018, gli occupati in più rispetto al mese precedente erano stati 114mila. Ma in questa cifra, i giovani latitano. Tra i 15 e i 24 gli occupati non solo non crescono, ma diminuiscono dello 0,7% (14mila in meno), con un aumento degli inattivi dello 0,2% (+11mila). Lo stesso succede nella fascia di mezzo 35-49 anni:tasso di occupazione -0,1% e inattivi a +0,1%:. Mentre quella degli over 50 è l’unica fascia che vede aumentare gli occupati dello 0,4%, con una discesa dello 0,1% degli inattivi.

Depurati dalla componente demografica, i più anziani guidano la crescita dell’occupazione con 1,6%, e una riduzione della disoccupazione del 13,3%. In confronto, tra i giovani gli occupati crescono di meno di un terzo (+0,5%) e i disoccupati diminuiscono del 5,2%. La disoccupazione giovanile scende così al 30,5%, ma l’Italia si ferma comunque al terzo posto dopo Grecia e Spagna.