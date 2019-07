Rimandati a gennaio: ecco perché la procedura d’infrazione per ora non arriverà (grazie a Mattarella e Draghi)

Un assist quello di Mattarella al premier Conte e al ministro dell’Economia Tria impegnati in queste ore oltre che sul fronte europeo a convincere il resto del governo, e in particolare il viceministro Salvini, a non abusare dei margini che sembrano aprirsi e tirare la corda, immaginando politiche in deficit come la flat tax. E in effetti, come confermano voci di palazzo, Mattarella non avrebbe pronunciato certe parole se l’ordito di mediazione non fosse in stato avanzato e molto vicino a una soluzione positiva. Un ordito di cui un pezzo fondamentale riguarda appunto il risiko delle nomine per il vertice istituzionale dell’Unione dove il premier Conte ha avuto il sostegno del ministro degli Affari esteri Moavero, la copertura di Mattarella e la superconsulenza strategica di Mario Draghi che conosce a memoria il sistema nervoso europeo.

Va anche segnalato che nei giorni scorsi dopo le scintille sui minibot – duramente criticati dall’ex presidente della Bce – era arrivato nei confronti di un’ipotesi Draghi al vertice della commissione europea anche l’endorosement di Salvini. A dimostrazione che malgrado le divisioni politiche interne esiste un fronte spontaneo il cui minimo comun denominatore è sventare lo scontro frontale con l’Europa. Scontro che nemmeno l’Ue auspica essendo più interessata semmai a un compromesso che salvi il principio delle regole da rispettare senza la necessità di dover comminare punizioni che avrebbero come effetto di rinfocolare l’offensiva populista nel sud Europa.

E così il punto di caduta di questa trattativa potrebbe essere come si dice un aggiornamento tra sei mesi – gennaio 2020 - un tempo che l’Ue concederebbe all’Italia per sistemare i conti, chiudere ipotesi di uscite future e scongiurare sanzioni. Insomma l’Europa prenderebbe per ora atto delle rassicurazioni di Tria sull'utilizzo dei due miliardi di euro risparmiati derivanti dai tagli ai ministeri e previsti dalla legge di bilancio, sulle maggiori entrate della fatturazione elettronica, sui dividendi delle partecipate e su quello della Cassa depositi e prestiti che dovrebbe portare al Mef circa 800 milioni di euro.